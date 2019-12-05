شاهد.. رغوة سامة تجتاح شاطئاً هندياً

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاحت مؤخراً رغوة سامة شواطئ مدينة تشيناي؛ عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، وسط أزمات تلوث متعاقبة.

وتبدو الرغوة السامة وكأنها رغوة صابون، وتسبب مشاكل في الجلد إذا تعرض لها الإنسان بشكل مباشر.

وعلى الرغم من سميتها، أقبل الهنود على التقاط صور بجانبها واللعب فيها بالنسبة للأطفال.

وتتشكل هذه الرغوة السامة بحسب موقع "ruptly" بفعل الامطار الموسمية الغزيرة التي تنقل مياه الصرف الصحي والفوسفات غير المعالج إلى البحر.

وتعمل الهند حاليا على تحليل مكونات هذه الرغوة السامة.