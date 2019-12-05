العثور على جثة عارضة أزياء بريطانية مفقودة

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر على هولي كابرون، عارضة الأزياء البريطانية المفقودة، من مدينة إكستر بمقاطعة ديفون، ميتة على الشاطئ بعد اختفائها بأيام.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن هولي كابرون 28 سنة اتصلت هاتفيا بأصدقائها يوم 24 نوفمبر ليلا من المتنزه، واختفت في اليوم التالي. وقد عثر على جثتها يوم الأحد 1 ديسمبر على شاطئ مدينة بريكسهام.

ووفقا لصديقتها صوفي بولاس 25 سنة، بدأت هولي العمل عارضة أزياء وعمرها 19 سنة وكانت تعتبر صاروخا صغيرا مليئا بالطاقة والحيوية، وكانت دائما تواجه الصعوبات والابتسامة على ثغرها.

وتجدر الإشارة إلى أن هولي كابرون كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وقد اختفت في السابق عدة مرات وفي كل مرة كانت تعود بعد بضعة أيام إلى بيتها.

وتجري الشرطة التحقيقات بشأن اختفائها وموتها، ولم يكشف أي شيء بعد، بيد أن ممثل شرطة مقاطعة ديفون وكورنوال، أعلن أنهم لا يعتبرون موتها أمرا مشبوها وقد تم إبلاغ ذويها بالأمر.