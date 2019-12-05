أفلام الأسبوع.. حكايات من الشرق الأدنى

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حكايات كثيرة تطل على قوائم الصالات المحلية هذا الأسبوع، لتبرز من بينها أفلام شكل الرقص قاسماً مشتركاً فيما بينها، ما أكسبها طابعاً رومانسياً خاصاً، في ظل مجموعة الأفلام الأخرى التي تعرضها الصالات والتي هيمن عليها الأكشن، وحكايات عديدة أطلت برأسها من الهند والشرق الأدنى، حيث بدت حاملة للكثير من التفاصيل التي يعشقها العديد من عشاق الفن السابع.

ريل سينما



اسم الفيلم:High Strung: Free Dance

إخراج:مايكل داميانمكان



العرض:ريل سينما

يستعيد المخرج مايكل داميان في هذا الفيلم القصة التي بدأها في 2016، بفيلمه الذي حمل عنوان (High Strung)، وحكاية العمل تنتمي إلى الدراما الرومانسية، وتدور حول مصمم رقصات، يتعاون مع راقصة شابة وعازف بيانو مبتدئ، من أجل إقامة عرض في مسرح برودواي بنيويورك.

فوكس سينما



اسم الفيلم: ابن الرقاصة



إخراج:جورج هزيم



مكان العرض:سينما عقيل

جولة واسعة حظي بها هذا الفيلم حول العالم، حيث حط رحاله في أكثر من 20 مهرجاناً سينمائياً، وحاز جوائز عدة، وعرضه في دبي يأتي ضمن مهرجان «أفلام الرقص» الذي تستضيفه حالياً سينما عقيل، وتعرض خلاله مجموعة أفلام تتقاسم فيما بينها ثيمة الرقص والموسيقى، ومنها: فيلم «ابن الرقاصة». إذ يدور حول ماجد، الذي يحاول التعامل مع حزنه على وفاة والدته حديثًا في حادث سيارة، حيث يكتشف أنها كانت راقصة شرقية.

سينما عقيل



اسم الفيلم:Last Christmas

إخراج:بول فيغ



مكان العرض:فوكس سينما

فيلم رومانسي الطابع، نجح في تحقيق إيرادات عالية، تجاوزت حدود 68 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي، وهو يتميز ببساطة حكايته، التي تدور حول اللقاء الرومانسي الذي يجمع بين «كيت» وحبيبها «توم» خلال عطلة الأعياد. النقاد وصفوا الفيلم بـ«المحبوب»، وبتميزه في الموسيقى التصويرية وقدرتها على إثارة الفضول.