55 عملاً فنياً في معرض «روائع العين»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

«روائع العين» عنوان معرض فني لعدد من الفنانين التشكيليين في منطقة العين، افتتحه أخيراً، الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 48، بحضور الشيخ سعيد بن محمد بن حم، والعديد من المهتمين بالرسم والفنون التشكيلية والإعلاميين.

وتضمن المعرض أكثر من 55 عملاً فنياً، منها لوحات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولوحات أخرى لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولوحات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولوحات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى لوحات للعديد من شيوخ دولة الإمارات.

وقالت مها الأديب، المسؤولة عن تنظيم المعرض: «فكرة المعرض انطلقت من احتفالات الدولة باليوم الوطني 48، ويقيناً من الفنانين بأهمية الاحتفاء بقيادات الدولة التي رسمت ملامحها خلال تأسيس الاتحاد وبعده، وكان لها الفضل بسعادة الإنسان على أرض الإمارات».

وأشاد الشيخ الدكتور محمد بن حم بجهود الفنانين المشاركين في المعرض، مبدياً إعجابه وتقديره برؤيتهم الإبداعية في تقديم أعمال تعزز القيم الوطنية، وتعبر عن الفرحة بقيام دولة الإمارات، وما حققته من إنجازات تصدح بالفخر.

وقال بن حم: «تحمل هذه المشاركة الفنية مشاعر الولاء والانتماء والاعتزاز لحكومتنا الرشيدة».