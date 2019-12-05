«الحصن» يستهلّ دوراته ببرنامج نبضه الثقافة والفنون

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن البرنامج الكامل للنسخة الافتتاحية من مهرجان الحصن، الفعالية الثقافية الجديدة التي تقام في الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر الجاري في موقع الحصن وسط مدينة أبوظبي.

ويتضمن مهرجان الحصن التراث الثقافي في أبوظبي بتنوع مكوناته وبأسلوبه المبتكر، برنامجاً غنياً بالفعاليات المتنوعة التي تشمل عروض أداء حية، وأعمالاً فنية تفاعلية، وحرفاً يدوية تقليدية، ومتاجر تجزئة، وفنون تصميم. وتتوزع الفعاليات على كافة مواقع منطقة الحصن، بما في ذلك قصر الحصن وبيت الحرفيين والمجمّع الثقافي والمساحات الخارجية بينها، حيث تسلط الفعاليات الضوء على حكاية أبوظبي منذ نشأتها إلى أن أصبحت اليوم إمارة عصرية ومركزاً للإبداع الحديث.

وبهذه المناسبة، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: سيضفي مهرجان الحصن أجواءً نابضة بالحياة والإبداع على العاصمة ومنطقة الحصن، ويأخذ الزوار في رحلة لاستكشاف التراث الإماراتي العريق في المعالم التاريخية بمنطقة الحصن، وفي مقدمتها قصر الحصن وبيت الحرفيين، بينما يحتفي المجمّع الثقافي بروح الإبداع الفني. وأضاف: صممنا المهرجان ليقدم منظوراً جديداً عن تراثنا العريق والمشهد الثقافي المزدهر في أبوظبي، من خلال برنامج ملهم ومبتكر يشجع الجميع على التفاعل والمشاركة. ويمثل المهرجان فعالية سنوية مهمة نضيفها إلى العروض الثقافية الغنية لعاصمتنا الحبيبة، نحتفي من خلالها بمشهد أبوظبي الإبداعي، إلى جانب تقديم رؤية جديدة للواقع الثقافي في الإمارة.