«ثقافية أبوظبي» تطلق أسبوع الموسيقى في مارس المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للموسيقى المقرر إطلاقه في مارس المقبل، وهو ملتقى يجمع محبي الموسيقى من أنحاء العالم، في أبوظبي.

وستتضمن نسخة الأسبوع الأولى المهرجان العالمي السنوي للموسيقى الإلكترونية «ألترا»، والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. كما سيشمل الحدث العديد من الفعاليات الموسيقية العالمية والمحلية في عدد من الوجهات السياحية الرئيسة في أبوظبي، مع التركيز على موسيقى الرقص الإلكترونية والمعروفة باسم «إي دي أم»، والمؤتمر العالمي الخاص بمجلة «دي جي» البريطانية ومهرجان «كلوب سوشيال»، أحد أكبر المهرجانات الشاطئية الموسيقية في المنطقة.