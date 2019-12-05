صياد يعثر على كنز في قاع النهر

المصدر: البيان الإلكتروني

وجد صياد بريطاني قطعتين من الذهب عيار 22 قيراطًا في قاع النهر الأسكتلندي في بريطانيا، بوزن يصل إلى 89 غراماً للقطعة الكبيرة و31 غراماً للقطعة الصغيرة.

وتبلغ قيمة الكنز الذي وجده الصياد البريطاني 80000 جنيه إسترليني أي ما يقارب 110000 دولار بحسب ما نقلت سبوتنيك عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وتم العثور عليه باستخدام طريقة "القنص"، ويقوم الصيادون خلالها بالذهاب إلى النهر والمكوث فيه مرتديين لباس الغوص كاملا.

واكتشف الصياد القطعة الكبيرة أولاً، التي تزن (89.6 غراما)، قبل العثور على القطعة الصغيرة التي تزن (31.7 غراما) بعد 10 دقائق فقط، ويعتقد علماء المعادن قطعتي الذهب تشبه بوابة الدخول والخروج التي تعود إلى العصر الحجري الحديث، والتي استخدمها المزارعون في العصر الحديدي.

وبذلك تم كسر الرقم القياسي لأكبر كتلة صلبة من الذهب في المملكة المتحدة لمدة عائدة لعام 2016 الذي كان مسجلا لقطعة بلغ وزنها 85.7 غراما.