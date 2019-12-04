بالصور.. استقرار حالة التوأم السيامي الليبي وخروجهما من العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، رئيس الفريق الجراحي، الذي قام بعملية فصل التوأم السيامي الليبي، استقرار حالتهما وخروجهما من العناية المركزة.

وأفاد بأن جميع مؤشرات التوأم عادت إلى وضعها الطبيعي، وهما الآن في جناح الأطفال بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وأضاف أن التوأم بدأ الرضاعة الطبيعية دون الحاجة إلى أي مغذيات خارجية، وأصبحا يتفاعلان بشكل طبيعي مع الفريق الطبي ومع والديهما مما أمكن تحويلهما إلى جناح الأطفال لبدء مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي التي قد تستغرق ما بين 8 إلى 12 أسبوعاً.

وأوضح أن الفريق الطبي يتوقع أن يمكث التوأم أحمد و محمد، تحت الرعاية الطبية في المملكة قرابة من 3 - 4 أشهر، ثم يعودان إلى بلديهما ليبيا بصحة وسلامة.

يذكر أن التوأم السيامي الليبي أحمد و محمد، أجريت لهما عملية فصل يوم الخميس ، استغرقت قرابة 14 ساعة، وشارك فيها 35 من المتخصصين والكوادر التمريضية والفنية، وهي العملية رقم 48 في سلسلة التوائم السيامية التي أجريت في المملكة خلال الثلاثين عاماً الماضية.