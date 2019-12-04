في تركيا.. حنفيات "شوربة العدس " لمواجهة البرد

المصدر: متابعة البيان الإلكتروني

بدأت بلدية ولاية بورصا الكبرى شمال غربي تركيا، بنشر حنفيات لشوربة العدس الساخنة في منطقة جامعة أولوداغ بكلية الطب، في خطوة للتخفيف من آثار البرد الذي بدأت تشهده المنطقة مع حلول فصل الشتاء.

ووفقاً لمواقع محلية، ستقدم البلدية شوربة العدس مجانا للمواطنين من خلال تلك الحنفيات المصممة خصيصا لهذه الغاية.

وشهدت بعض مناطق ولاية بورصا، وخاصة منطقة أولوداغ تساقط ثلوج كثيفة بداية، من أمس الاثنين، خاصة المناطق المرتفعة، وحسب توقعات أحوال الطقس فإن أغلب مناطق الولاية ستشهد استمرار تساقط الثلوج خلال هذا الأسبوع.