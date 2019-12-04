المدفعي: سعيد بلقاء جمهوري في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

عبّر الموسيقار العالمي إلهام المدفعي عن سعادته بلقاء جمهوره في إمارة الشارقة، وذلك خلال حفل يحمل عبق الشجن العراقي، مساء 6 من ديسمبر، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان «هلا بالمجاز» الغنائية والموسيقية، التي يحتضنها مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة.

وقال المدفعي: «سعيد بحضوري إلى أرض الشارقة، هذه المدينة الفريدة والمتميزة التي إن جلت في شوارعها وأحيائها أتلمس العراقة العربية الأصيلة والتفاصيل الهندسية المعمارية التي تدمج ما بين الثقافات الإماراتية والعربية والإسلامية؛ هذا التجانس جعلها درّة من درر الشرق، فضلاً عن مكانتها الكبيرة على صعيد الثقافة والفنون والإبداع، فالمسارح والمتاحف وملتقيات الكتب وغيرها كلها مقومات حضارية لهذه المدينة، ويسعدني أن أكون على أحد مسارحها، مسرح المجاز، ذي التصميم الجميل والفريد الذي يمنح الموسيقى بعداً آخر».

وتابع: «أعود إلى الشارقة بعد غياب، وأتطلع للقاء الجمهور الذي يعتبر القاعدة الأساسية والحقيقية التي يستند عليها الفنان في مشواره، وأنا دائماً أحرص على انتقاء الأعمال لتتناسب مع ذائقته السمّيعة، وتثري قلوب المستمعين وخيالهم وعواطفهم بالكثير من الشجن والحب والسلام، وأتطلع لأن ألتقي هذا الجمهور الوفي على مسرح المجاز، وأن أقدم لهم أمسية تبقى في ذاكرتهم».