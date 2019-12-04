ادعى أنه مليونير وخدع النساء .. وهذه نهايته

المصدر: البيان الإلكتروني

حكم على "المليونير" الأمريكي المحتال المدعو جون مارتن هيل، الذي كان يخدع النساء في مواقع التعارف بشبكة الإنترنت بالسجن سبع سنوات.

تفيد مجلة The Atlanta Journal-Constitution، بأن هيل (35 سنة) مثل أمام المحكمة يوم 27 نوفمبر الماضي بتهم الاحتيال والخداع المتكررة، حيث كان يغوي النساء عبر مواقع التعارف في شبكة الإنترنت ويأخذ منهن الأموال ويختفي، وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن سبع سنوات و13 سنة مع وقف التنفيذ، وفقا لروسيا اليوم.

وقد تضمن قرار الحكم إلزامه بدفع 83.5 ألف دولار لامرأة من ضحاياه وإعادة سيارة من نوع BMW اشتراها من أموالها. وعند خروجه من السجن يمنع من استخدام مواقع التعارف.

ويذكر أن الضحية تعرفت على المحتال في يوم 27 مارس والتقيا في نفس اليوم وبعد مضي أسبوع فقط عرض عليها الزواج. وقد تمكن من إقناعها بأنه مليونير وأنهما "خلقا لبعضهما" وعليهما شراء منزل جديد. ولكن عندما أعطته المبلغ المطلوب انقطع عن التواصل معها حتى عبر موقع التعارف واختفى.

وقد كشف التحقيق أن هذا المحتال كان سابقا يعيش في مدينة دولوت مع امرأة ثانية ولديهما طفل. وإنه غير اسمه ما لا يقل عن خمس مرات خلال عامين ونصف العام، ومع كل هذا لم يعترف إلا باحتيال واحد فقط.