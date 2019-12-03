تظاھرت بالمرض لهدف غريب فتسببت بهبوط اضطراري للطائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت امرأة تظاھرت بوعكة صحیة شديدة أثناء رحلة جوية بھدف الحصول على مقعد أوسع، بھبوط اضطراري للطائرة.

وقالت إدارة شرطة بنساكولا لشبكة "إن بي سي نیوز"، إن الراكبة التي لم يكشف عن اسمھا من فلوريدا، كانت متجھة من بنساكولا بولاية فلوريدا إلى میامي، على متن الرحلة 3508 ،التابعة لشركة "إمیركان إيغل"، عندما ادعت أنھا تعاني من صعوبة في التنفس.

لكن سرعان ما عادت الخطة بنتائج عكسیة، حیث اتخذ الطیار قرارا بإعلان حالة الطوارئ وإعادة الطائرة إلى الأرض في بنساكولا.

واضطر المسؤولون إلى إخلاء الطائرة بأكملھا بعد أن رفضت المرأة النزول، لكنھم تمكنوا من إقناعھا في نھاية المطاف، حیث اعترفت لاحقا بأنھا تمارضت للحصول على مقعد أوسع، وفقا لما ذكره مايك وود، مسؤول الإعلام في إدارة شرطة بنساكولا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت شركة الطیران في بیان: إنه "في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر، عادت رحلة أمیركان إيغل 3508 إلى بنساكولا بسبب راكبة طلبت المساعدة الطبیة".

وأشار البیان إلى أن الرحلة أقلعت في البداية عند الساعة 43:5 صباحا، ثم عادت للھبوط في بنساكولا في الساعة 26:6 صباحا، حیث تم إجلاء جمیع الركاب، ثم فیما بعد، تم إخراج الراكبة التي ادعت المرض، من قبل الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون والعاملین في المجال الطبي في المطار، وأقلعت الرحلة مرة أخرى في الساعة 41:7 صباحا.

واحتجزت المسافرة بموجب قانون Act Baker في فلوريدا، والذي يسمح بالاحتجاز القسري للأشخاص المصابین بأمراض عقلیة لمدة تصل إلى 72 ساعة، إذا كان يخشى منھم إيذاء أنفسھم أو الآخرين.