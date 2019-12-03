شاب مصري يدفع حياته ثمناً لشهامته

المصدر: البيان الإلكتروني

قُتل شاب مصري في مشاجرة نشبت بين عدد من الأهالي بمنطقة الأميرية في القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

وكانت الجهات الأمنية تلقت إخطاراً من مستشفى الزيتون التخصصي يفيد استقباله للشاب سمير محمود 27 سنة ويقيم بعزبة النخل مصاباً بجرح نافذ، ولفظ أنفاسه أثناء محاولة علاجه.

وتبين من التحريات، أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأهالي بمحل إقامته، فطعنه أحد الأشخاص أثناء المشاجرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.