زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف طبيعة مرضه

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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قالت عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، إن الديوان الملكي وجه بعلاج زوجها من إصـابته بالفشل الكلوي في الصين، حيث من المقرر أن يخضع لعملية زرع كلى.

وأوضحت عائدة العتيبي وفقاً لـ "العربية نت"، أن أمر الديوان الملكي صدر قبل 10 أيام ويجري الآن التواصل مع الصين لترتيب نقله لأحد المستشفيات المتخصصة في زراعة الكلى، مضيفة أنه غادر المستشفى ومتواجد الآن مع أسرته في المنزل لحين موعد السفر.

وأضافت أن غسيل الكلى الذي خضع له زوجها خالد جراء إصـابته بالفشل الكلوي كان علاجاً مؤقتاً، وأن ابنتهما سارة هي سبب تأخير عملية زرع الكلى، حيث كانت ترغب في التبرع بكليتها لوالدها، لكن الفحوصات أظهرت عدم مواءمتها.

 

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