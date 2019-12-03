فعاليات ولوحات فنية في ملتقى «التراث الإماراتي»

المصدر: العين - البيان

شهدت منطقة ناهل بمدينة العين انطلاق ملتقى التراث الإماراتي الرابع، والذي يقيمه الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، احتفالاً باليوم الوطني الـ48 للإمارات، بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، وشمل الحفل العديد من الفعاليات التراثية واللوحات الفنية التي جسدت التراث الإماراتي الأصيل.

وفي تعليقه، قال الشيخ مسلم بن حم، إن الاحتفالات باليوم الوطني تجسد تلاحم القيادة الرشيدة والشعب الذي يسعى إلى التعبير عن فخره بالانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، وولائه لقيادته الرشيدة.