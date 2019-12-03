«غوغل» يرفع علم الإمارات احتفاء باليوم الوطني

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفل أمس محرك البحث العالمي الشهير «غوغل» باليوم الوطني الـ 48، حيث نشر على صفحته الرئيسية صورة علم الإمارات وهو يخفق أعلى شعار «جوجل».

ومن الجدير بالذكر أن هذا هو العام الحادي عشر على التوالي الذي يحتفل فيه «جوجل» باليوم الوطني الإماراتي، حيث بدأ الاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة في عام 2008، حينما احتفل آنذاك باليوم الوطني الـ 37.

ويحرص «جوجل» منذ ذلك الحين على الاحتفال بالمناسبة بصفة سنوية. وكان احتفال «جوجل» باليوم الوطني العام الماضي من خلال نشر رسم يصور تلميذاً وتلميذة داخل أحد الفصول بمدرسة ابتدائية، وكلاهما يرتدي الزي الوطني الإماراتي وممسكاً بيديه علم الإمارات، فيما تزين أعلام الإمارات جدران الفصل أيضاً.

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