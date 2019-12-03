وزارة الثقافة تنظّم معرض «اتحاد إماراتنا» في العين

المصدر: العين - البيان

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، بمناسبة اليوم الوطني الـ48، معرض الفنون التشكيلية، الذي افتتحه الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، أمس، وذلك بمركز العين مول، بمشاركة 14 فناناً وفنانة تحت عنوان «اتحاد إماراتنا»، بحضور فاطمة أحمد آل سودين البلوشي، ممثل وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، والفنانة سامية صالح، مدير المعرض، وعدد من الشخصيات.

وأكد الشيخ سالم بن ركاض في كلمته، أن أبناء الوطن من المثقفين والمبدعين قدموا آثاراً واضحة ومنجزات إبداعية في الأدب والفن والتشكيل والشعر جسدت في مجملها الهوية الوطنية والتراثية والثقافية.