تكريم داوود حسين في الإسكندرية

المصدر: دبي - البيان

يطير الفنان النجم داوود حسين، اليوم، إلى مدينة الإسكندرية، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الدكتور أشرف زكي رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.

حيث سيتم تكريمه ضمن كوكبة من فناني مصر والوطن العربي في النسخة الأولى من المهرجان والتي تعقد في الفترة من 3-8 ديسمبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية التي تحتضن فعاليات الدورة الأولى التي تحمل اسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، ويعد مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي أول مهرجان للمتخصصين والأكاديميين يقام في مصر.

من ناحيته، عبر النجم داوود حسين عن تقديره للجنة المنظمة لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، برئاسة الدكتور أشرف زكي الذي وصفة بأنه أحد أبرز الأكاديميين، إضافة لمنصبه نقيباً للمهن التمثيلية في مصر.