" فايكينغز" 10 حقائق مع عرض الموسم الأخير

يستكمل الموسم السادس والأخير من الدراما التاريخية «فايكينغز»، والذي يعرض الحلقتين الأولى والثانية في 5 ديسمبر المقبل على شبكة STARZPLAY، سرد قصص أوائل الإسكندنافيين «الفايكنغ»، الذين عاشوا في العصور الوسطى، حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية «راغنار لوثبروك» بطل عصره، الذي غزا إنجلترا وفرنسا، وأولاده الذين استكملوا مسيرته من بعده واستطاعوا غزو الشرق وصولاً لبلاد المغرب.

والجدير بالذكر أن العمل تلقى إشادات واسعة من قبل أساتذة التاريخ، واعتبروه طريقة جيدة لتسليط الضوء على تلك الحقبة من الزمن، وحصد المسلسل 5 جوائز ورشح لأكثر من 16 جائزة أخرى حتى الآن.