سمير غانم يعود للمسرح بعد غياب

المصدر: القاهرة - البيان

يعود الفنان سمير غانم للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب، حيث يستعد لتقديم عمل مسرحي جديد بعنوان «الزهر لما يلعب»، الذي من المقرر تنفيذه خلال الشهر المقبل على أحد المسارح الجديدة بالقاهرة، بعد الاستقرار على أبطاله، كما أكد غانم في تصريحات صحفية.

وكان آخر وقوف للفنان الكوميدي سمير غانم على خشبة المسرح قبل عامين من خلال مسرحية «سيبوني أغني» التي تدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي غنائي حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا صوت»، وشاركه البطولة وقتها طلعت زكريا وشعبان عبد الرحيم وطارق الإبياري. أما درامياً فكان آخر ظهور لغانم من خلال مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي عرض رمضان الماضي وشارك في بطولته نجلته دنيا سمير غانم.