اخترع جهازاً يحمي بيته من السرقة.. فقتله بالرصاص

المصدر: وكالات

قُتل رجل من ولاية ماين الأمريكية بواسطة جهاز صنعه للباب الأمامي لمنزله، حسب ما نقلت الشرطة.

وأعلنت إدارة الشرطة أن فان بورين أن رونالد سير (65 عاما) اتصل هاتفيا برقم الطوارئ (911) مساء يوم عيد الشكر وذكر أنه مُصاب بالرصاص؛ لتنتقل قوات الشرطة سريعا إلى المنزل لاكتشاف سبب الحادث، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

عند وصول أفراد الشرطة، اكتشفوا جهازاً مثبتاً على الباب الأمامي لمنزل الرجل تم تصميمه ليعمل كمسدس يصوب النار تلقائياً عند محاولة أي شخص الدخول، حسبما ذكرت السلطات.

وعثرت الشرطة على أجهزة مجهولة أخرى حول المنزل واتصلت بفريق المتفجرات التابع للدولة.

وبعد تحقيق دام ساعة، حددت السلطات أن سير - الذي توفي بعد ذلك متأثراً بجراحه - أصيب بعد «تفريغ غير مقصود من أحد أجهزته المنزلية»، على حد قول الوزارة.