مأساة لبناني .. عجز عن توفير نصف دولار لابنته فانتحر

المصدر: البيان الإلكتروني

تناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي قصة أب أقدم على الانتحار شنقا في بلدة عرسال اللبنانية بعدما تقطعت به السبل لتدبير ألف ليرة (نصف دولار) لابنته.

وقال النشطاء إن المواطن يدعى ناجي ويعمل يوميا من الخامسة صباحا في بلدة عرسال، لكنه أصبح بلا عمل في الفترة الأخيرة، وفقا لقناة الحرة.

وطالبته ابنته بألف ليرة قبل أن تذهب إلى مدرستها لكنه كان عاجزا عن توفير هذا المبلغ الضئيل، فأقدم على الانتحار بعدها بفترة قليلة، بحسب ما نقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير حول ناجي، ذكرت فيه أنه كان يواجه صعوبة في توفير لقمة العيش لعائلته، وتوفير الرعاية الصحية لزوجته المصابة بالسرطان.

ويشهد لبنان، ارتفاعا في أسعار سلع أساسية وأزمة في صرف العملات الصعبة وظهور أسواق موازية وإغلاق محطات وقود، وسط تخوف من إغلاق المستشفيات.

ويخرج اللبنانيون على مدار أكثر من شهر ونصف في احتجاجات بدأت بسبب فرض ضرائب جديدة، سرعان ما تحولت للمطالبة بالإطاحة بفساد النخبة السياسية، وتغيير النظام.