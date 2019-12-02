سيدة تلد طفلتها في الطائرة .. فماذا أسمتها؟

المصدر: وكالات

قبل دقائق من هبوط طائرة ركاب في مطار شارلوت دوغلاس الدولي في نورث كارولينا دخلت امرأة من فلوريدا في حالة مخاض لتلد طفلتها الثالثة داخل الطائرة وهي لا تزال على أرض المدرج.

وكانت نيريدا أروجو تسافر مع زوجها وطفليها من أجل قضاء عطلة عيد الشكر مع عائلتها في بنسلفانيا في فترة تعد الأكثر ازدحاما للسفر خلال العام.

وتقول أروجو إنها شعرت أن ماء الرحم قد نزل أثناء هبوط الطائرة التي تستقلها والقادمة من مطار تامبا الدولي، مشيرة إلى أنها كانت تغط في النوم عندما شعرت بذلك وأبلغت زوجها الذي يرافقها في حينها، وفق ما تحدث لقناة (WSOC) المحلية.

ومن حسن حظ أروجو أن إحدى المسافرات تعمل ممرضة والتي ساعدتها خلال فترة الهبوط في مطار شارلوت الذي كان يجب أن تقضي فيه نحو 20 دقيقة من أجل متابعة رحلتها إلى بنسلفانيا، ولكن قدوم الطفلة يعني أنها ستقضي وقتا أطول بكثير مما كانت تخطط له.

وتمكنت طواقم الإسعاف في المطار من مساعدة أروجو على عملية الولادة وهي لا تزال على متن الطائرة، ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى محلي قريب.

وأطلقت الأم اسم "سكاي" (sky) على الطفلة لأنها ولدت أثناء الرحلة في الجو.