تامر حسني في ضيافة مارينا مول أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً باليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، الفنان تامر حسني في السادس من ديسمبر، ليكون هذا الاحتفال تتمة لسلسلة من الفعاليات المشوقة التي دشنها المول لزواره على مدار العام.

ويشارك النجم تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية ومزاد خيري يعد الأهم والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية في جميع أنحاء العالم العربي، إذ يتبرع النجم بأشهر مقتنياته مثل الجيتار الذي استخدمه في فيلم «عمر وسلمى» في أغنية تليفوني، وسترة الضابط من فيلمه الأخير «البدلة». وأشهر ملابس باقي أفلامه وبرنامج «ذا فويس» وأشهر حفلاته والبدلة الشهيرة الذي ارتداها أثناء تتويجه كأول عربي ببصمة هوليوود.