«غبشة فيلمز» تعلن عن إنتاجاتها السينمائية لعام 2020

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أعلن مسؤولو شركة الإنتاج الإماراتية «غبشة فيلمز» عن قائمة إنتاجاتها السينمائية الجديدة لعام 2020، وذلك مساء أول من أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الشباب بأبوظبي، بحضور مسؤولي الشركة، وهم الكاتب والمخرج والمنتج عامر سالمين المري والمخرج هاني الشيباني والمنتج علي المرزوقي، وعدد من الفنانين الذين سيشاركون في الأعمال المقبلة.

كما كرم مسؤولو الشركة فريق فيلم «خلك شنب»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا الفيلم عند عرضه في صالات السينما المحلية والخليجية.

تنوع سينمائي

وضمت قائمة الفيلم الكوميدي الدرامي «سوشيال مان» من بطولة سعد عبدالله وعمار آل رحمة، وهو من تأليف طلال المحمود وإخراج علي بن مطر، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في يناير المقبل.

أما الثاني فهو الفيلم الكوميدي «الملياردير»، كتابة وإخراج عامر سالمين المري، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في فبراير المقبل.

وفيلم «رحلة إلى المستقبل» وهو من أفلام المغامرات والخيال العلمي، حيث يعد أول فيلم إماراتي يخوض هذا المجال، مستهدفاً الأطفال بأسلوب يحاكي أحلام أطفال هذا الجيل، القصة والسيناريو لعامر سالمين المري، وتمثيل مجموعة من الأطفال والممثلين، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في أبريل المقبل.

وأخيراً تصوير الجزء الثاني من فيلم «خلك شنب» في مارس المقبل، وذلك بعد نجاح الجزء الأول وتحقيقه مراكز متقدمة في شباك التذاكر، وهو من إخراج هاني الشيباني، وتأليف خالد الجابري وبطولة سعد عبدالله ومحمد الكندي وعمار آل رحمة.

أهداف

قال المخرج والمنتج عامر سالمين المري، تحدينا أنفسنا واتحدنا في «غبشة فيلمز» من أجل تذليل الصعاب والوصول إلى الحلم والهدف بتنفيذ أفلام تجارية ذات مقومات فنية سينمائية عالية المستوى.

وأضاف: بجانب الاهتمام بكافة العناصر المكونة للفيلم التجاري كالسيناريو والإخراج والصورة البصرية والتمثيل لتقديم أفلام تجارية بلغة سينمائية تليق بالجمهور المحلي والعربي. وأوضح: أصبح الجمهور يميز ويقارن الأفلام الإماراتية مع الأفلام العالمية والعربية ذات الجودة السينمائية العالية.

وأضاف: كان لتأسيس «غبشة فيلمز» أهداف نسير عليها، ونعتقد أننا بدأنا تحقيقها بعد إعطاء الفرص للدماء الجديدة في عالم الفن السابع، من كتاب وممثلين ومشاهير تواصل اجتماعي، لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، وتقديم قصص مختلفة وأفكار جديدة. وتابع: مثل فيلمي «خلك شنب» و«شبح» الذي يجمع بين الرعب والغموض والكوميديا ومن المقرر أن يعرض للجمهور الإماراتي والخليجي في 26 مارس المقبل.

اختلاف

من جانبه، قال المخرج هاني الشيباني: نهدف في «غبشة فيلمز» لتقديم المنتج السينمائي الترفيهي المحلي الذي يمثل الإمارات بفنها وثقافتها أمام العالم.

وأضاف: بعد التجربة الناجحة في اتحادنا كمخرجين ومنتجين في شركة واحدة وتقديم «خلك شنب» زادت المسؤولية وكبر التحدي، لتقديم أعمال على المستوى نفسه بل أعلى، لذلك تعتزم الشركة إطلاق 4 مشاريع سينمائية جديدة، استمراراً لنهجها بتقديم أعمال كوميدية مختلفة عن السائد.

وأوضح المنتج علي المرزوقي: أطلقنا الخطة التشغيلية لـ«غبشة فيلمز» لعام 2020، منطلقين من خلال هذا الاتحاد السينمائي لإثراء الساحة بأفلام محلية ترقى بالمستوى وتنافس بقوة بقصصها المختلفة. وقال: يتحد فريق عمل الشركة من كتاب وممثلين ومخرجين ومواهب جديدة، لتشكيل فرق عمل محترفة لإنتاج هذه الأفلام السينمائية.