«تحقيق أمنية» تحتفل بيوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

أقامت مؤسسة «تحقيق أمنية» في مقرها الرئيسي، أول من أمس، احتفالاً خاصاً بمناسبة «يوم الشهيد» و«اليوم الوطني» الثامن والأربعين لدولة الإمارات، شاركت فيه إدارة وموظفو المؤسسة ومجموعة كبيرة من متطوعيها.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات، خفاقة عالية.

وبهذه المناسبة صرّحت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «لا يسعني في هذه الذكرى المُباركة سوى أن أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الوفي، داعية المولى عزّ وجلّ بأن يمنّ على الجميع بالخير والبركة».

مُضيفة: «يتزامن احتفالنا هذا مع عام التسامح والذي يبعث فينا الفخر والاعتزاز بأن نكون جزءاً من مسيرة الإمارات التي غدت، بشهادة القاصي والداني، عاصمة عالمية للتسامح تنطلق منها رسائل المحبة والسلام إلى كافة أرجاء العالم».

وقالت: «نحمل في مؤسسة تحقيق أمنية على عاتقنا مهمّة مواكبة رسالة القيادة الإنسانية النبيلة».