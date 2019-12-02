«قالوا عن مسيرة الاتحاد» في النادي الثقافي العربي

المصدر: الشارقة - البيان

نظم النادي الثقافي العربي أول من أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، جلسة مناقشة لكتاب «قالوا عن مسيرة الاتحاد» من تأليف واصف باقي، وتحدث في الجلسة الإعلامي وائل الجشي، وقدم لها الدكتور أكرم جميل قنبس، الذي ثمّن في بداية الأمسية هذا الجهد التأليفي من واصف باقي الذي عمل في مجال الإعلام الإماراتي على مدى أكثر من أربعة عقود عاصر فيها الكثير من الأحداث والتطورات المتسارعة في مجال البنية التحتية والتنمية الشاملة في الإمارات العربية المتحدة، وقد ألّف ونشر عدة أبحاث ومقالات خلال فترة عمله.

أما المؤلف واصف باقي فقال إن الكتاب هو محاولة لإبراز أهمية ما تم إنجازه خلال الفترات الماضية في الإمارات من مشاريع مهمة على مستوى تأكيد وتدعيم عرى الاتحاد، واستمراره، وترسيخ قيم المواطنة، ما جعل الإمارات نموذجاً في الوحدة الوطنية، ورسخ تعلق مواطنيها بالدولة، وتعلقهم بقيادتها، نتيجة لما أصبحوا ينعمون به من حياة رغيدة كريمة، وأمان في ظل دولة الاتحاد.

وائل الجشي حلل الكتاب وتوقف عند فصول منه، وفقرات، ليكشف عن الجهد المبذول في تأليفه، وقيمة الكتاب باعتباره جهداً توثيقياً جاداً سعى فيه صاحبه إلى رصد أهم الكتابات عن الاتحاد التي ثمّن أصحابها المسيرة.