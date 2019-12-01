محمد منير يكشف لأول مرة طبيعة مرضه

المصدر: وكالات

كشف الفنان المصري محمد منير عن طبيعة المرض الذي يعانيه بعدما لاحظ الجمهور إحياء حفله الغنائي الأخير مستعينًا بكرسي، وذلك للمرة الثانية في شهر نوفمبر.

وقال محمد منير، خلال حفله الذي أحياه أمس في نادي هليوبوليس في مدينة الشروق بمصر، إنه يُعاني قصورًا في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على "كرسي" للاستراحة قليلًا ثم الوقوف مجددًا لممارسة نشاطاته.

وأضاف محمد منير في مقطع فيديو تداوله العديد من رواد موقع "إنستغرام"، بعدما قامت الجماهير الحاضرة للحفل بنشره عبر حساباتهم، أنه مهما كان يعاني من آلام فلن يستطيع الغياب عن جمهوره، مبينًا: "أنا حصلي شيء بسيط بيحصل لأي لاعب كورة، وعمر المرض ده ما هيوقفني عن الغناء وسعيد أن أكون معكم في أيّ حال أكون عليها".

وداعب منير الجمهور بعدما كان يجلس بين أغنية وأخرى على "الكرسي" بالقول: "أنا ممكن آخد سنة إجازة بس انتوا هتستحملوا ده، سيبوني اتدلع عليكم شوية، اصبروا عليا شهر وأخف، شهر واحد بس وهبقى أحسن من لعيبة الكورة بتوع اليومين دول“.

ولم يستطع منير، التخلف عن جمهوره وأعضاء النادي لإحياء الحفل الذي كان تعاقد عليه قبل فترة، حيث حرص على الحضور رغم الآلام التي لم يُشف منها حتى الآن.