اختفاء سيارتين من ممتلكات هيثم أحمد زكي بشكل غامض

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مصادر ذات صلة بملف تركة الفنان الراحل هيثم زكي، إن سيارتين مملوكتين له ورثهما عن والده الفنان الكبير الراحل أحمد زكي لم يجر معرفة مكانهما حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن إحدى السيارتين من نوع "مرسيدس" خاصة بالفنان أحمد زكي، وجرى رفعها منذ سنوات، ولم يُعثر على مكانها حتى الآن، أما الأخرى من نوع "بيجو"، كانت موجودة بالقرب من شقته بالمهندسين طوال السنوات الماضية، موضحا المصدر أن بلال عبدالغني، محامي هيثم ورامي عزالدين بركات، أخاه غير الشقيق، يبحثان عنهما حاليا للعثور عليهما، وفقا لما نشرته الوطن المصرية.

وأضافت المصادر أن شقة الفنان الراحل أحمد زكي بمنطقة المهندسين وشقة الهرم التي كان فيها مقر شركته، واللتان آلتا لابنه هيثم ثم لأخيه غير الشقيق، حيث جرى تسليمهما لـ"رامي" خلال الفترة الماضية بناء على أنه الوريث الوحيد للفنان الراحل هيثم زكي.