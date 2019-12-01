يطلق النار على خطيبته لرفضها العودة إليه

المصدر: وكالات

أفادت وسائل إعلام مصرية، أمس السبت، بأن شابا مصريا أقدم على إطلاق النار على خطيبته السابقة من مسدس كان بحوزته، وذلك لرفضها الرجوع إليه، ثم أطلق النار على نفسه محاولا الانتحار.

وأضافت أن قسم شرطة النزهة في العاصمة المصرية القاهرة تلقى بلاغا من أهالي المنطقة برؤيتهم شابا يطلق النار على فتاة من مسدس أثناء وقوفها في الشارع، ثم أطلق النار على نفسه.

وقالت وسائل الإعلام إن المصابين ما زالا على قيد الحياة ولكن في حالة خطرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها كانت خطيبة المتهم، وفسخت ارتباطها به بسبب خلافات بينهما، إلا أن المتهم كان يريد الرجوع إليها، وحاول أكثر من مرة ولكنها رفضت، ما دفعه لارتكاب الجريمة.