التسامح.. أرقام قياسية عالمية

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كشفت غينيس للأرقام القياسية عن نخبة من الأرقام القياسية التي حققتها مؤسسات من أنحاء الإمارات تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين. واشتركت جميع الأرقام القياسية التي كشفت عنها المؤسسة بموضوع واحد هو التسامح، حيث تنوعت في مضمونها وأظهرت لمحة مميزة من الإبداع انسجاماً مع الموضوع الأبرز هذا العام في دولة الإمارات.

1- أكبر سجادة زهور

أطلقت وزارة التسامح يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من العام الجاري وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية والأكاديمية بالدولة على مدار ثلاثة أيام بمنطقة الفيستيفال سيتي دبي مبادرة لكسر الرقم العالمي لغينيس للأرقام القياسية لأكبر سجادة زهور طبيعية في العالم.

5000 متطوع شاركوا في العمل

5400 متر مربع حجم السجادة

5 أطنان زهور لإنجاز العمل

2- أكبر عدد جنسيات ينشدون سلاماً وطنياً

120 جنسية مختلفة من أنحاء دولة الإمارات

324 مشاركاً

3- أكبر علم يرفرف خلال قفزة حرّة من طائرة

144.28 متراً مربعاً حجم العلم

38 ثانية مدة فتحه في سماء دبي

4- أكبر صورة لصاروخ فضائي يشكلها بشر

11443 مشاركاً في الفعالية

9 مداخل للموقع

5 دقائق مدة تشكيل الصورة

5- أكبر عدد جنسيات على متن طائرة واحدة

A380 طائرة الإمارات

EK2019 رقم الرحلة

541 راكباً على متن الطائرة

125 جنسية احتفلوا بروح التعايش