نادي تراث الإمارات يحتفي باليوم الوطني

المصدر: دبي ـ البيان

احتفى نادي تراث الإمارات بيوم الشهيد واليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما شارك النادي ممثلاً بمسؤوليه ومراكزه في أبوظبي والعين والسمحة والوثبة في احتفالات عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بورش عمل تراثية قدمت العديد من مفردات الموروث الشعبي الأصيل لدولة الإمارات. وتنوعت هذه المشاركات بين ورش للحرف اليدوية كالتلي والسدو والغزل، وأخرى حول اللؤلؤ والصيد، وكيفية صنع الشباك بأشكالها المتنوعة. كما شاركت القرية التراثية بحرف تراثية منوعة كصناعة الفخار، وصناعة القوارب، فيما قدم مركز الوثبة ومركز السمحة مجموعة من العروض الخاصة بالصقور.

وشارك مركز زايد للدراسات والبحوث في احتفالات اليوم الوطني الثامن الأربعين بجناح خاص تم فيه عرض العديد من الكتب، بالإضافة إلى لوحات ورسومات خاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والمؤسسات التي شارك النادي في احتفالاتها هي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبلدية مدينة أبوظبي، وكلية الإمارات للتكنولوجيا، وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة توتال ابوالبخوش ومركز المفرق لطب الأسنان.