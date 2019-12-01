خالد الفيصل يُطلق التقرير العربي للتنمية الثقافية غداً

المصدر: دبي - البيان

يُطلق الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر العربي، غداً الإثنين، التقرير العربي الحادي عشر للتنمية الثقافية، الذي يصدر هذه السنة تحت عنوان «فلسطين في مرايا الفكر والثقافة والإبداع»، وذلك تجسيداً لموقف المؤسّسة الداعم للقضيّة الفلسطينية، ولمناسبة الذكرى السبعين للنكبة.

ويلقي خلال الحفل الأمير خالد الفيصل كلمة، تليها كلمة المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي البروفسور هنري العّويط، وذلك عند الساعة 12:00 ظهراً في فندق كمبينسكي العثمان الخُبر، قاعة المها، المملكة العربية السعودية.

وتبدأ غداً أعمال المؤتمر الذي يُعقد هذه السنة بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، تحت عنوان «نحوَ فكرٍ عربيّ جديد»، وذلك في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 2 و5 ديسمبر.

يشهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى من مسؤولين وسياسيّين ومفكّرين وإعلاميّين، يتقدّمهم الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر العربي، وأحمد أبو الغيط الأمين العامّ لجامعة الدول العربية، سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.