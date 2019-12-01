48 عملاً فنياً من تراث الإمارات في «كنوز المنطقة العربية»

المصدر: دبي - البيان

تشهد دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ48، استضافة معرض فني فريد يضم 48 عملاً فنياً مستوحى من تراث الإمارات والمنطقة العربية. ويستمر معرض «كنوز المنطقة العربية» الذي يقام على امتداد شهر كامل من 30 نوفمبر إلى 30 ديسمبر الجاري، ويقام في نزل الأحمدية التراثي، الواقع في قلب منطقة الراس في دبي، إحدى أهم المناطق التاريخية في دبي.

ويتضمن المعرض أعمالاً فنية رائعة تجسّد أهم معالم الإمارات العربية المتحدة والمواقع التاريخية والمناسبات الثقافية، والعديد من الأشخاص والكائنات والمناظر الطبيعية والهندسة المعمارية والحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقام المعرض بتنظيم من آرت فور يو وبإشراف جيسنو جاكسون.

ويعدُّ نزل الأحمدية التراثي واحةً للسكينة بعيداً عن صخب وضجيج المدينة في منطقة الراس في ديرة دبي، وتديره تديره بلانيت للضيافة. ويعتبر تصميم النزل جذاباً ومثيراً للإعجاب كالقصور التقليدية مع مدخل فخم إلى الفناء ومحاط بمنطقة للجلوس وتناول الطعام مظللة، ويضم النزل 6 غرف نوم فسيحة تطل على الفناء. ويوفر المكان فرصةً للتعرف إلى ثراء الثقافة العربية القديمة وتجربة الاسترخاء في أجواء هادئة.