طلبة «راشد لأصحاب الهمم» يحتفلون باليوم الوطني الـ48

المصدر: دبي ـ البيان

احتفل مركز راشد لأصحاب الهمم أخيراً، باليوم الوطني الـ48، وذلك بحضور عبدالجليل البلوكي، والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم ومريم عثمان المدير العام للمركز، ولفيف من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام وأهالي الطلبة، حيث تفاعل الحضور مع الفقرات التراثية والوطنية واليولة والأغنيات الوطنية، كما أقام الطلبة وبالتعاون مع جهات عدة، خيماً تراثية وفولكلورية تتضمن الأطباق الشعبية والحناء. وفي هذا الصدد، توجهت مريم عثمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة. وقالت: «نزجي في هذا اليوم الوطني كل التحايا إلى قيادتنا الرشيدة».

وأضافت: «ستظل الإمارات وفية لرسالتها الإنسانية، ناشرة للقيم والمبادئ، تعلي منظومة متكاملة من التسامح والتعاون والإيجابية، حاضنة العالم على أرضها، مؤكدة التعايش وقبول الآخر والانفتاح على الثقافات من دون انسلاخ عن الماضي والجذور والتقاليد العريقة». من جانبه، تحدث السفير إسماعيل أبو زيد دبلوماسي سابق بالأمم المتحدة، ومستشار التنمية للشرق الأدنى وشمالي أفريقيا، على هامش الحفل، عن منجزات الدولة الحضارية، وتفاعلها الإنساني، وأياديها البيضاء التي طالت كافة مناطق العالم، مقدماً في الوقت نفسه التهنئة إلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48.