«الخوار» تنظم حفلاً غنائياً في اليوم الوطني 48

المصدر: دبي - البيان

تنظم شركة الخوار للإنتاج الفني بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني في إمارة رأس الخيمة، أضخم الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، يشارك فيه كل من الفنان حسين الجسمي والفنان عيضة المنهالي والفنان هزاع الرئيسي، وذلك مساء يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2019 مقابل أبراج جلفار في إمارة رأس الخيمة.

وتعتبر شركة الخوار للإنتاج الفني من أبرز وأهم الشركات التي تُعنى بتنظيم الاحتفالات والمناسبات في الخليج العربي.

وتمتاز شركة الخوار في عملها بالاحترافية في تنظيم المناسبات وعلى مستوى عالٍ من الرقي والفخامة واللوحات الإبداعية الفخمة بفضل جهود المدير العام للشركة علاء فياض، الذي يواكب التطور وإدخال العناصر الإبداعية في كل ما تنظمه الشركة من احتفاليات ومهرجانات ومناسبات خاصة.