10 فعاليات ضمن برنامج العين الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي سلسلة متميزة من الفعاليات وورش العمل ضمن برنامج العين الثقافي خلال شهر ديسمبر المقبل، الذي يقام في كل من قلعة الجاهلي ومركز القطارة للفنون ومتحف قصر العين وقصر المويجعي وواحة العين، يتضمن البرنامج عشر فعاليات تراثية وشعبية وفنية وثقافية، تناسب كل الأعمار وجميع فئات المجتمع، حيث تحتفل قلعة الجاهلي بفعاليات متنوعة أبرزها عرض اليوم الوطني غداً، ليسلط الضوء على مسيرة الآباء المؤسسين وتضحياتهم ومدى تفانيهم. وخلال الفترة ما بين 8 ديسمبر ولغاية 29 ديسمبر، تستضيف القلعة عرض «مقتنيات قوة الساحل في قلعة الجاهلي»، كما تستضيف قلعة الجاهلي عرض مسرحية «مجاريح» بتاريخ 27 ديسمبر.

قصر المويجعي

يقدم قصر المويجعي مجموعة من الفعاليات الثقافية بما فيها «رحلة قنص بالصقارة»، وهي فعالية عائلية ترفيهية وتعليمية تحتفي برياضة الصقارة التراثية العريقة، كما يستضيف القصر عرض ظل موسيقياً في مكان ولادة ونشأة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

من جهة أخرى، يقيم مركز القطارة للفنون برنامج «سينما القطارة»، والذي تنطلق فعالياته بعرض الفيلم القصير «ليمون» للمخرج عبد الرحمن المدني، ثم يليه الفيلم الوثائقي «حمامة» من إخراج نجوم الغانم، وذلك يوم الجمعة 13 ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، ينظم المركز النسخة الأولى من فعالية «مخاوير» يوم السبت 28 ديسمبر.

أما متحف قصر العين، فيحتفي بالتسامح من خلال فعالية «الترابط الثقافي» لإبراز دور التبادل الثقافي في استقرار المجتمع.