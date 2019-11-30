تصريح مثير لشيرين عبد الوهاب في موسم الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل مجدداً بتصريح جديد مثير، حيث قالت خلال حفلها بموسم الرياض رداً على الهاشتاج الذي دشنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضدها مؤخرًا "مش عارفة ليه بيكرهوا الرجالة دول عسل وسكر اللي بيكرهم دول أكيد شوية عوانس".

وأكملت حديثها: "لو عملولي كل يوم هاشتاج مش هبطل أقول اللي أنا عاوزاه، يموتوا بغيظهم".

وتعد هذه الحفلة الرابعة لشيرين في السعودية، وكانت قد أحيت أولى حفلاتها في جدة عام 2018، بينما أحيت حفلة غنائية مميزة في موسم الرياض، منتصف نوفمبر الجاري، وحفلة اليوم هي الثانية لشيرين في السعودية في أقل من شهر واحد، في ظاهرة هي الأولى من نوعها فنيا.

وغنت شيرين للمرة الأولى في السعودية في أبريل 2018، وتحديدًا في جدة على الساحل الغربي ضمن حفلة نسائية، قبل أن تحيي حفلة ثانية في فندق الهيلتون بالرياض، العاصمة السعودية، في أبريل الماضي، في حين شهد مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، الأسبوع الماضي، ثالث حفلة للفنانة المصرية المتألقة، التي عادت إلى الغناء على المسرح نفسه اليوم في ليلة عربية خالصة.