وفاة برلماني مصري بأزمة قلبية خلال زفاف ابنته

توفى النائب البرلماني المصري محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة، أثناء زفاف ابنته، ما تسبب في حالة حزن كبيرة.

وقال أحد المدعوين لحضور حفل الزفاف، إن النائب تعرض فجأة لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته بقاعة القاهرة في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.

وأوضح أنه تم الاتصال بالإسعاف وعمل الإسعافات الأولية للنائب البرلماني لكنه توفي قبل وصول سيارة الإسعاف ولم تنجح أيضا الإسعافات الأولية.

وبدأ حفل زفاف ابنة النائب محمد بدوي دسوقي مساء أمس الجمعة، بحضور العديد من رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين، واضطر أسرة العروسين إلغاء الحفل.

وأكد عدد من أهالي محافظة الجيزة، أن وفاة النائب البرلماني كانت مفاجأة أثناء زفاف نجلته بأحد فنادق القاهرة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي النائب البرلماني، بينما تقدم العديد من الأهالي والمسؤولين عبر موقع التواصل الاجتماعي بالعزاء لأسرته.