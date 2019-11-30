شاهد.. "أسمن رجل في العالم" يقف على قدميه لأول مرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن صاحب لقب "أسمن رجل في العالم" من الوقوف على قدميه للمرة الأولى بعد فقدانه ما يقرب من 330 كيلوغراما في 3 سنوات فقط.

وأصبح المكسيكي، خوان بيدرو فرانكو، البالغ من العمر 35 عاما، يمشي بمساعدة عصا بعد خسارته وزنا هائلا مع الجراحة والعلاج والنظام الغذائي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويزن فرانكو الآن 260 كيلوغراما، وتحول من كونه طريح الفراش وعرضة لخطر الموت إلى شخص يمكنه التجول والجلوس بمفرده، وفق ما نشرته روسيا اليوم.

وصرح فرانكو لقناة "Telemundo" الأمريكية الناطقة بالإسبانية، بأن مجرد القدرة على رفع ذراعيك والاستيقاظ كل يوم وتناول كوب من الماء أو الذهاب إلى الحمام يجعلك تشعر بالراحة.

وأضاف: "من الرائع أن تكون قادرا على التحرك أكثر وأن تكتفي بنفسك ذاتيا".

وكان فرانكو، عازف الغيتار، قد قضى قرابة عقد من الزمان في السرير بعد أن ازداد وزنه إثر حادث مروري أصيب به في سن المراهقة ونوبة من الالتهاب الرئوي.

وأصبحت محنته موضع اهتمام عالمي، في شهر نوفمبر 2016، عندما ظهرت صور له وهو يُنقل من منزله في مدينة أغواسكالينتس بوسط المكسيك إلى عيادة تبعد 100 ميل في غوادالاخارا.