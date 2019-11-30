تغريدات النجوم.. تحديات تفتح للجمهور أبواب الشهرة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يمر الأسبوع هادئاً على حسابات نجوم الفن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي نشر فيه بعض النجوم عدداً من أعمالهم الجديدة، قام آخرون بإطلاق تحديات ومسابقات بعضها في القراءة وأخرى في التمثيل، فيما بدت «الجوائز» سخية وثقيلة الوزن، ومن شأنها أن تفتح أبواب الشهرة على اتساعها أمام الجمهور، بينما لم يغب عن المشهد صراعات أحلام وأصالة، وأيضاً يد اليسا التي أثارت الجدل مجدداً. «البيان» وخلال جولتها بين حسابات النجوم، رصدت أبرز التغريدات التي اطلقوها، كما في التقرير التالي.

رغم انشغاله حالياً باحتفالات اليوم الوطني الـ 48 للإمارات، لم يغفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، تهنئة نادي الهلال السعودي، الذي عاد من اليابان متوجاً بلقب أبطال آسيا بعد فوزه على نادي أوراوا ريدز الياباني، حيث شارك الجسمي في حفل تكريم النادي، الذي أقيم في السعودية، حيث كتب الجسمي على «انستغرام»: «رفعتوا الراس عالياً واحتفالكم احتفالنا، وفرحتكم فرحتنا». في حين يبدو أن مياه العلاقة بين أحلام وأصالة، لن «تعود إلى مجاريها»، وذلك بعد أن حسمت أحلام قرارها، حول علاقتها بأصالة، حيث أكدت إنه لا مجال للصلح بينهما، ورفضت في الوقت نفسه، كافة الوساطات التي قام بها نجوم الفن، لإقرار الصلح، وأشارت أحلام إلى تقديرها لموقف زميلتها نوال الكويتية التي رفضت القيام بدور الوسيط، لأنها تعرف حقيقة مشاعر أحلام.

الشعر الأشقر

يبدو أن الشعر الأشقر تحول إلى «موضة» لدى نجمات الكويت، حيث نشرت الفنانة ليلى عبد الله صورة عفوية لها، وغطت عينيها بنظارات سوداء، فيما اختارت الذهبي لوناً لشعرها، وفي الوقت نفسه، أطلت الفنانة هيا الشعيبي بشعرها الأشقر، وذلك خلال جلسة تصوير لها، كشفت عن استخدامها للعدسات اللاصقة الملونة، علماً بأن الفنانة هيا الشعيبي تشارك حالياً في مسلسل «بركات»، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج علي الشويفعي، وهو عمل كوميدي منفصل متصل، وبتألف من 7 حلقات، ويشارك فيه إلى جانب الشعيبي مجموعة من النجوم الخليجيين، من بينهم: بشير غنيم، ومرزوق الغامدي، وجنات الرهبيني، وأغادير السعيد، وشيرين الرفاعي، وريم السويدي، وغيرهم.

اكتشاف المواهب

من جانبه، فتح الفنان المصري تامر حسني أبواب الشهرة أمام متابعي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قراره إجراء مسابقة لاكتشاف المواهب، وأعلن حسني عبر «تويتر» أن المسابقة سيتولى تحكيمها سارة وفيق مخرجة فيلمه الجديد «مش أنا»، وكشف أن الجائزة ستكون عبارة عن المشاركة ببطولة الفيلم لشاب وفتاة. في الوقت نفسه، نشر تامر حسني على إنستغرام مقطعاً من فيلمه «نور عيني»، وأكد حاجته لممثلين جدد للمشاركة في فيلمه السينمائي الجديد «مش أنا» من إنتاج شقيقه حسام. وعلق حسني على المقطع بالقول: «‏‏مساء الهنا على أحلى ناس، باختصار أنا سأعمل»كاستينغ«على صفحتي، وسأقوم بتشجيع الشباب من خلال فرصة تمثيل ‏في مشهد مهم في فيلمي الجديد». وأضاف: «احتاج إلى شاب وفتاة، وسأقوم بنشر 3 مشاهد من أفلامي السابقة، ومن أراد المشاركة عليه اختيار أحد هذه المشاهد، وأن يقوم بتمثيله، وتصويره سواء بكاميرا عادية، أو كاميرا الهاتف المتحرك، وبالتأكيد أن أصدقاءه سيساعدونه في ذلك».

قراءة ووعي

أما الفنانة السورية نسرين طافش، فطرحت هي الأخرى على متابعيها، تحدياً جديداً، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «قررت أن أبدأ معكم فقرة جديدة شهرية، وهي»تحدي القراءة والوعي مع نسرين«، وكل شهر سنقوم معاً بالانتهاء من قراءة كتاب، وسأختار لكم كتباً ممتعة وقوية، ساهمت في تغيير حياتي إلى الأفضل، وساعدتني في أن أعيش عالمي بسلام وسعادة، رغم التحديات الموجودة في حياتنا جميعاً، لكن تغيير ردة فعلي على الأشياء وتغيير فهمي لها، غيرت حياتي بشكل جميل». وأضافت: «في آخر الشهر سأقوم بفتح باب الأسئلة، وفي اليوم التالي، سنقوم ببث مباشر وحي، لمناقشة الكتاب، وسأجيب على كافة أسئلتكم». وأشارت إلى انه قد يرافقها خلال البث الحي، ضيف أو ضيفه، يتحدثون عن الكتاب«. وأكدت أنها ستقوم بإطلاق مسابقة، ستطلق خلالها سؤالاً من الكتاب، ومن يجيب عليه سيربح هدية منها». وقالت: «يجب أن يكون هدفك هو التنوير وأن تتعلم وترتقي بأفكارك وبحياتك، والجائزة مجرد تحفيز جانبي».

عملية جراحية

تحد من نوع آخر تواجهه الفنانة اليسا، ويتمثل بمحاولتها عدم إظهار يدها اليمنى على الملأ، الأمر الذي حول ذلك إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ركز متابعوها أخيراً، على يدها، بعد قيام المنتج يوسف حرب، بنشر صورة لأليسا أثناء وجودها في المكسيك منذ أيام، لإحياء حفل فني لها، ضمن جولتها الغنائية. الحديث عن يد اليسا، يأتي بعد مرور 5 أشهر، من خضوع اليسا لعملية جراحية فيها، وذلك بعد فشل عمليتها الأولى والتي خضعت لها في بروكسل، حيث أصيبت يد اليسا بتورم نتيجة العلاج الذي خضعت له خلال إصابتها بمرض سرطان الثدي.

بعد إطلاقها لأغنيتها الوطنية «هيدا وطني»، أطلت الفنانة اللبنانية عبير نعمة مجدداً على موقع «انستغرام»، حيث نشرت عليه مجموعة صور لها، وعلقت عليها بقول من تأليف بروين حبيب، حيث كتبت: «معاً تتقدمنا أحلامنا الخفيفة... معاً تتمزق أنفاسنا.. قد لا نكون سعداء بما يكفي.. قد لا نظفر بشيء بعد سفرنا الطويل. في عالمٍ ليس لنا. و لكن من يجرؤ على أن يسلبنا لحظاتٍ كنا فيها ضاحكين ؟ أو لحظاتٍ قادمة سنضحك فيها من بيت القلب!».