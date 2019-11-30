الرسوم المتحركة تتحدى الألعاب الإلكترونية في واجهة المجاز

المصدر: الشارقة - البيان

التقى محبو الألعاب والرياضات الإلكترونية، مساء أول من أمس، بنخبةٍ من فنّاني الرسوم المتحركة اليابانية (الأنيمي) وفنّاني الأداء، ضمن فعالية «تجمّع الأبطال»، التي نظّمتها واجهة المجاز المائية، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

وحظيت الفعالية في يومها الأول، بإقبالٍ مميز من مختلف الفئات العمرية، التي استمتعت بسلسلة من المنافسات الشيّقة في الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو التقليدية المعروفة عالميًا في الركن المخصّص لها، ومنها أتاري وسيغا ونينتندو وغيم بوي، إلى جانب ألعاب اللوح «ألعاب الطاولة».

وشارك الزوار بمجموعة من وِرَش تصميم الألعاب الإلكترونية التي تهدف إلى تعليم المشاركين تقنيات تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى نشاطات تصميم مجسمات لشخصيات شهيرة في عالم الألعاب الإلكترونية، وورش الأعمال اليدوية والحرفية وغيرها من النشاطات الممتعة، التي استمرت حتى العاشرة مساءً.