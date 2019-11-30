«كرامة للأفلام» يضيء إبداعات جيل جديد من صنّاع المحتوى

المصدر: عمّان - لبيان

يحتفي مهرجان «كرامة للأفلام»، في دورته العاشرة التي تنطلق بالعاصمة الأردنية عمّان في 5- 12 ديسمبر المقبل، بجيل جديد من صنّاع الأفلام المهتمين بالقضايا الحقوقية والكرامة الإنسانية ومفاهيم الانفتاح والتسامح والمستجدات الاجتماعية المحيطة بحياة الإنسان المعاصر.

ويعرض المهرجان، الذي ينظمه سنوياً «المعمل ٦١٢ للأفكار» بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي الملكي الأردني، على مدار 8 أيام، ما يزيد على 100 من الأفلام الروائية والوثائقية، الطويلة والقصيرة، والتحريكية، التي تعكس الاهتمام المتزايد لدى صناع الأفلام لتناول قضايا من خارج دائرة المواضيع الترفيهية التقليدية، والإسهام في إذكاء النقاش العام الرسمي والعام حول التحديات التي تفرضها الحياة المعاصرة على الإنسان والمجتمعات.

تطلعات الشباب

وفي سياق سعي القائمين على تنظيم المهرجان، الذي يعنى بأفلام حقوق الإنسان وتأتي دورته الحالية تحت شعار «جيل كرامة إلى الأمام»، إلى إتاحة الفرصة لصناع الأفلام الأردنيين والعرب والدوليين بالتواصل مع قطاعات وبيئات اجتماعية مختلفة، سيتم استيعاب العروض المئة في عشر مدن أردنية إلى جانب عمان هي: إربد، عجلون، جرش، السلط، الزرقاء، الرصيفة، مأدبا، الكرك، معان والعقبة.

ويركز «كرامة»، في دورته العاشرة، على تطلعات الشباب، وتجليات قضية المساواة بين الجنسين والأثر الاجتماعي للأحداث العربية العاصفة خلال العقد المنصرم. كما يستجلي مفاهيم مثل قيادة التغيير الاجتماعي، وقضايا اللاجئين والنزوح، وحقوق الأطفال وحمايتهم في مناطق الصراع، والمخاطر التي تحيق بالبيئة ودور الشباب في نشر الوعي حول هذه الإشكاليات المتفاقمة عاماً بعد عام.

وعبرت المخرجة سوسن دروزة، مديرة المهرجان، لـ«البيان» عن غبطتها بالوصول إلى الدورة العاشرة، معتبراً أن هذا بحد ذاته يعد إنجازاً كبيراً في منطقة تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جمة، وقالت: «استمرار المهرجان بصفته الدولية هذه إنجاز حقيقي له. لقد مكنه هذا من الإسهام والمشاركة في وضع برمجة مميزة للأفلام المعنية بالإنسان، سواء في الأردن أو في العالم».

توعية جادة

وأضافت دروزة: «كرامة» يتمحور حول الإنسان وقضاياه وجوهرها، وهو يستخدم الفيلم وسيلة توعية جادة وأداة تثقيفية، ومنصة للنقاش والتفكير والتفاعل. ومن هنا يحرص «كرامة» منذ انطلاقته على تبني ثيمة مختلفة لكل عام، تعكس أشد التحديات التي يواجهها الشباب إلحاحاً، ويمكنها أن تشكل عنصراً بصرياً في خياراته السينمائية.