فعاليات متنوعة لـ «ثقافية أبوظبي» احتفاء باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي-البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مجموعة من الفعاليات المميزة احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، تشمل عرضًا للألعاب النارية لعشر دقائق متواصلة، بالإضافة إلى عروض نارية باستخدام الفلاي بورد والدراجات المائية، وعروض الليزر في منطقة كورنيش أبوظبي. كما تنظم الدائرة عرضاً للألعاب النارية خلال مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة، يوم الإثنين 2 ديسمبر، عند الساعة الثامنة مساءً.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي هذا الحدث الفريد من نوعه، في مبادرة للاحتفال باليوم الوطني في أجواء عائلية، ترافقها عروض مائية وجوية مبهرة من قبل فنانين عالميين.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نهنئ شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها باليوم الوطني الـ 48 ونتطلع إلى سنوات مديدة من الرخاء والوحدة لأمتنا. وفي هذا اليوم المميز نتشارك الاحتفال بإنجازات الدولة وتقدمها مع الجميع، إذ نفتخر بالتنوع الذي تتميز به الإمارة، ونعمل على ترجمة ذلك من خلال تقديم فعاليات متميزة للاحتفال معاً انطلاقاً من روح الاتحاد التي تجسد أسس دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتبدأ الاحتفالات الاثنين 2 ديسمبر في الـ 8.30 مساءً، بمجموعة عروض وفعاليات على الشاطئ البحري لكورنيش أبوظبي، منطقة ع البحر، تشمل عرضاً للألعاب النارية على الماء، باستخدام الفلاي بورد والدراجات المائية. ويتزامن العرض الذي يستمر 10 دقائق متواصلة على مساحة 2 كيلومتر، مع عروض الليزر والعروض الضوئية. وسيقوم مغامر عالمي بعرض يخطف الأنفاس من خلال طائرة مسيرة (بدون طيار) عملاقة تحلق في سماء الكورنيش.