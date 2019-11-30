48 أغنية لفنانين إماراتيين على «أنغامي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أنغامي»، أول وأكبر منصة موسيقيّة رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق قائمة موسيقيّة بمناسبة اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم القائمة الجديدة 48 أغنية لفنانين إماراتيين مثل حسين الجسمي وأحلام وبلقيس وشمة حمدان وعيضة المنهالي، وستتوفر القائمة في 2 و3 ديسمبر 2019 لتمنح عشّاق الموسيقى الفرصة للاستمتاع بأجمل الأنغام الإماراتية.

وسيتزامن إطلاق قائمة اليوم الوطني من أنغامي مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى 48 لتأسيس الاتحاد الذي يجمع إماراتها السبع، وهي مصممة لمنح المستمعين القائمة الموسيقيّة المثالية للاحتفال بهذه المناسبة. وسيتم تشغيل القائمة الجديدة من أنغامي في مجموعة أماكن، وسيستمتع روّاد المقهى بأجمل الأغاني الوطنية.