فيديو.. مذيعة عراقية تدخل في نوبة بكاء لحظة قراءة استقالة عبد المهدي

دخلت مذيعة قناة الشرقية العراقية تارا البكري في نوبة بكاء، على الهواء مباشرة أثناء قراءتها نبأ إعلان استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وأثار المقطع المصور تفاعلاً واسعاً على «تويتر»، حيث قال مغردون إنها «تعكس ألم الشعب على الشهداء الذين سقطوا في المدن العراقية».

وأثار هذا الفيديو الذي تم التقاطه أثناء نشرة إخبارية في قناة "الشرقية" تفاعلاً واسعاً لدى رواد "تويتر"، وطرح كثيرون منهم تفسيرات مختلفة لسبب بكاء الإعلامية.

ورجح أحد المغردين أن المذيعة تارا البكري تذرف الدموع حزناً على دماء الشهداء" الذين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات المتواصلة في البلاد منذ مطلع أكتوبر، وتجاوز عددهم 400 شخص.

وأعلن عبد المهدى أمس الجمعة عن نيته تقديم طلب رسمي للاستقالة إلى مجلس النواب.