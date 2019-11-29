يقتل زوجته لرفضها ترك العمل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الاتحاد الدولي للصحافيين، اليوم "الجمعة"، إن الصحفية الباكستانية عروج إقبال قتلت رمياً بالرصاص على يد زوجها، في يوم "الاثنين" الماضي، في مدينة لاهور شرقي البلاد، بعد أن طلب منها ترك وظيفتها، لكنها رفضت.

ودعا الاتحاد الدولي للصحافيين، في بيان، باكستان على إجراء تحقيق في حادثة القتل التي وقعت "الاثنين" الماضي، وراح ضحيتها الصحافية عروج إقبال، التي كانت تعمل مراسلة لصحيفة محلية، بحسب سكاي نيوز عربية.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن الاتحاد الدولي للصحافيين، أن إقبال قتلت على يد ديلاوار علي في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتقول عائلة إقبال إنها أبلغت الشرطة بأن زوجها يضايقها، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الشرطة اعتقلت الزوج، واتهمته بالقتل.

وغالبا ما تواجه الباكستانيات مضايقات في أماكن العمل، لكن الكثير من الجناة يفلتون من العقاب بسبب عدم إبلاغ الضحايا عن مثل هذه الحوادث لتجنب المزيد من وصمة العار الاجتماعية، بحسب أسوشيتد برس.