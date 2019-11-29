طلقة "ساكتون" تخترق قلب شاب وتُرديه قتيلاً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي شاب سعودي، في الثلاثينيات من العمر "الخميس"، في محافظة صبيا بمنطقة جازان، جراء تعرضه لطلقة سلاح صيد "ساكتون"، واخترقت قلبه واستقرت في العمود الفقري وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور.

وكشفت مصادر طبية، أن الشاب القتيل في الثلاثينيات من العمر لقي حتفه من جراء الطلقة وأودعت جثمانه في ثلاجة مستشفى صبيا العام لاستكمال الإجراءات النظامية، بحسب صحيفة سبق السعودية.

وبيّنت المصادر أن الجاني ألقي القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية وبدأت التحقيقات معه على الفور وباشرت النيابة العامة إجراءاتها تجاه القضية.