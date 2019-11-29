قتل طالبة بـ 15 طعنة وحصل على البراءة!

المصدر: البيان الإلكتروني

حكمت محكمة جزائرية في مدينة قسنطية ببراءة قاتل طالبة "بكالوريا" بعد مرور 6 أعوام على الجريمة.

وقدم محامي المتهم تقريرا طبيا كاملا أثبت فيه معاناة القاتل من مرض عقلي أثناء ارتكابه جريمة أودت بحياة طالبة (أسماء بكشيط) يوم نجاحها في البكالوريا،حيث طعنها 15 طعنة، وأرفقه بملف يثبت ضرورة نقل القاتل إلى مستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج.

وحكمت المحكمة على القاتل بالبراءة بعد قضاء شهرين في مستشفى الأمراض العقلية وتخطيه العلاج، لينال بعدها حريته.

وبحسب صحيفة "الشروق"، فقد شهد مجلس قضاء المدينة حالة غير اعتيادية بعد فتح ملف القضية من جديد، خصوصا من قبل أهل الضحية ووالدها، الذي صدم من قرار المحكمة، لتسيطر بعدها أجواء من "الصياح والبكاء" على جلسة النطق بالحكم.

وقررت عائلة الضحية الاستئناف في المحكمة العليا، بعد أن أخذت القضية أجواء كر وفر بين المحاكم، كان آخرها الحكم على الجاني بالمؤبد بتهمة القتل العمد عام 2017.