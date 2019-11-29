قبل الزفاف .. مفاجأة صادمة تصيب عروسين

المصدر: البيان الإلكتروني

يخطط بريطانيان شابان لحفل زفافهما وحياتهما المستقبلية من غرفة العناية المركزة، بعد أن تعرض العريس لإعاقة خطيرة بعد حادث تصادم قبل أسبوعين.

وقالت سارة نانت، خطيبة ناثان كلارك لأفراد أسرتها إنهما سيواصلان الاستعداد للزفاف، رغم أن إصابات ناثان تعني أنه سيظل على كرسي متحرك مدى الحياة، وفقا لموقع 24 الإخباري.

ونقل ناثان جواً إلى المستشفى، بعد حادث سيارة قبل أسبوعين، في توركواي بمدينة دايفون.

ورغم أنه لم يكن قادراً على التحدث، بسبب أنابيب التنفس الصناعي، إلا أنه عرض الزواج على سارة التي وافقت على الفور.

وقال والد سارة، داريل والدموع تملأ عينيه: "راسلتني ابنتي وطلبت مني التوجه إلى غرفة العناية المركزة، لأن ناثان كان يريد طلب يدها مني للزواج. كان يرغب في مصافحتي، فوضعت يدي في يده لتأكيد موافقتي".

والآن يقول والدا سارة إنهما يخططان لبيع منزلهما لشراء قطعة أرض وبناء منزل مناسب للكرسي المتحرك للعروسين، بحسب "ميرور" البريطانية.